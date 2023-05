¡Auxilio! Denuncian que tienen meses esperando cirugías en el HST

Pacientes del quinto piso de neurocirugía del Hospital Santo Tomás, denuncian que tienen meses esperando por una cirugía y los médicos, así como administrativos les dan puras vueltas.

Ellos contactaron con Crítica para pedir una ayuda, hacer que autoridades del Ministerio de Salud respondan o que el mismo ministro Luis Francisco Sucre soluciene esto.

"Hay personas aquí que tienen más de 2 o 3 meses esperando por una operación. Ya ha habido casos en los que han sufrido úlceras por el prolongado tiempo que tienen de estar tendidos en la cama. En mi caso llevo tres meses y aún no me dan respuestas. Los únicos que nos atienden son los médicos residentes, pero para preguntarnos si nos duele algo, tenemos hambre, nos da diarrea o vómito", indicó uno de los afectados.

"No ha venido ningún funcionario a atendernos. Te puedo calcular un total de 50 personas que pueden estar esperando una operación. Una muchacha que tenía casi 5 meses acá la pasaron al salón de operaciones y al final no le hicieron nada. No hay médicos", recalcó.

Además de eso, indica que cada día de estar en cama le cuesta $150 dólares, además de la comida, alimentos e insumos.

En su caso si pudiera pagarlo en un hospital lo haría, pero no puede, por lo que debe soportar esto. "Tengo una deuda de miles, pero no pagaré eso hasta que me brinden una solución", dijo.

Piden de corazón que se pueda agilizar todo rápido, porque no quieren seguir pasando penurias en ese hospital.