Planta de tratamiento de barriada no funciona por falta de energía

Panamá- Moradores del Residencial Los Jardines, ubicada en el corregimiento de Pacora, denuncian el río Cabra está siendo contaminado, porque la planta de tratamiento de la barriada no está funcionando, debido a que la inmobiliaria no a pagado el suministro de energía eléctrica y las aguas servidas están siendo vertidas sin tratar.

Según detalló Sibyl Aguilar, residente, las aguas servidas también se les están regresando a las viviendas, a través de las tuberías de los sanitarios, lo que afecta su calidad de vida, mientras que el resto se va al río, sin ser tratadas, contaminándolo y perjudicando el medio ambiente.

La afectada denunció que esta no es la primera vez que esto ocurre, pero en esta ocasión, la planta de tratamiento no está funcionando, porque la inmobiliaria, desde hace meses no ha pagado el suministro de energía eléctrica que se requiere para que esta funcione.

Por su parte, la moradora, Gladyz Rodríguez, sustentó que ya el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), les informó que la entidad no puede intervenir en la situación, porque la planta de tratamiento no les ha sido traspasada, pues no cuenta con el tiempo estipulado por ley para que se realice este proceso.

"Hemos quedado como en el aire, porque la inmobiliaria no puede pagar -el suministro de energía- y el Idaan no puede recibir. ¿Quién nos da a nosotros una respuesta concreta referente a este problema con la planta de tratamiento?", se pregunta Rodríguez.

Los afectados no descartan realizar cierre de vías si no se les da una pronta solución, ya que ante la escasez de agua potable, muchas familias deben ir al río para lavar, fregar y otros quehaceres del hogar, y las aguas están siendo contaminadas con materia fecal.

