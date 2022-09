Aaron Judge llega a 61 jonrones e iguala récord de Roger Maris

Aaron Judge empató el récord de 61 vuelacercas en una temporada de la Liga Americana, establecido por Roger Maris, al conectar un jonrón por los Yanquis de Nueva York, que vencieron el miércoles 8-3 a los Azulejos de Toronto.

61 years since 61.



Aaron Judge has written his name alongside Roger Maris in baseball's record books. pic.twitter.com/1V4Gums34C