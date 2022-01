Alberto Baldonado salva partido en Serie Final del béisbol mexicano

El lanzador panameño Alberto Baldonado obtuvo la noche del martes su primer salvamento de la Serie Final de la Liga Mexicana del Pacífico, al preservar el triunfo de 3-2 de los Tomateros de Cualiacán sobre los Charros de Jalisco.

Con el triunfo, los Tomateros empataron la Serie Final a dos encuentros.

Baldonado entró en la novena entrada y no permitió carreras, le conectaron dos imparables, no dio base por bolas y ponchó a tres bateadores para acreditarse el salvamento.

El izquierdo colonense lanzó rectas de 97 millas por hora para cerrar el duelo. Aunque permitió imparables consecutivos sacó los tres ponches para el triunfo.

Hoy miércoles se jugará el quinto juego de la serie.