Alonso Edward impone récord en participación de Juegos Olímpicos

El velocista panameño Alonso Edward, con su próxima participación en los Juegos Olímpicos de París 2024, impondrá un nuevo récord de participaciones en la máxima cita del deporte mundial.

Edward, quien se clasificó la semana pasada a París 2024 en la especialidad de los 200 metros planos vía ránking mundial, tendrá su cuarta cita olímpica cuando compita, siendo las anteriores en Londres 2012, Río de Janeiro 2016 y Tokio 2020.

El velocista panameño estaba empatado en esta estadística con cuatro atletas: Ildelfonso Lee (levantamiento de pesas, Tokio 1964, México 1968 y Munich 1972), Eileen Coparropa (natación, Atlanta 1996, Sidney 2000 y Atenas 2004), Irving Saladino (atletismo, Atenas 2004, Beijing 2008 y Londres 2012) y Edgar Crespo (natación, Beijing 2008, Londres 2012 y Rio 2016).

El velocista panameño se ganó el cupo a los juegos olímpicos por su posición en el ránking mundial (N.°47 y totalizando mil 203 puntos), el cual fue revelado desde el pasado lunes 1 de julio (el periodo de clasificación venció el 30 de junio).

Los principales logros de Edward en su carrera han sido en los 200 metros destacando el subcampeonato mundial en el 2009; séptimo lugar en la final de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016; y tres veces campeón en la Liga de Diamante (2014, 2015 y 2016).

Edward se une a su compañera del atletismo Gianna Woodruff, quien en la especialidad de los 400 metros con vallas, se convirtió en la primera atleta panameña en clasificar a París 2024.

Además del atletismo, Panamá tiene otros seis atletas clasificados a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Los otros atletas panameños clasificados a los Juegos Olímpicos son Hillary Heron (gimnasia), Franklin Archibold (ciclismo), Atheyna Bylon (boxeo olímpico), Emily Santos y Tyler Christianson (natación) y Kristine Jiménez (judo).

