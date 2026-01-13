Deportes - 13/1/26 - 12:00 AM

Álvaro Arbeloa, un entrenador hecho en la cantera del Real Madrid

Por: Madrid EFE -

Poco después del anuncio del despido de Xabi Alonso como técnico del Real Madrid, el club blanco anunció que Álvaro Arbeloa será su sustituto. El que hasta ahora era el entrenador del Castilla coge las riendas del primer equipo.

“El Real Madrid C. F. comunica que Álvaro Arbeloa es el nuevo entrenador del primer equipo”, dice el comunicado emitido por la entidad.

“Álvaro Arbeloa ha sido el entrenador del Castilla desde junio de 2025, y ha desarrollado toda su carrera como entrenador en la cantera del Real Madrid, desde 2020. Dirigió al Infantil A en la temporada 2020-2021 proclamándose campeón de Liga, al Cadete A en la 2021-2022 y al Juvenil A desde 2022 hasta 2025. Como entrenador del Juvenil A, consiguió el triplete en la 2022-2023 (Liga, Copa del Rey y Copa de Campeones) y la Liga en la temporada 2024-2025”.

“Como jugador, Álvaro Arbeloa formó parte del Real Madrid en una de las etapas más exitosas de su historia. Defendió nuestra camiseta entre 2009 y 2016, en 238 partidos oficiales. Durante ese tiempo ganó 8 títulos: 2 Copas de Europa, 1 Mundial de Clubes, 1 Supercopa de Europa, 1 Liga, 2 Copas del Rey y 1 Supercopa de España”, completa el comunicado del club.

