Alex Bregman firma con los Cachorros de Chicago

El tercera base Alex Bregman y los Chicago Cubs han llegado a un acuerdo por un contrato de cinco años y 175 millones de dólares, según informaron fuentes, lo que permite a los Cubs fichar al tres veces All-Star un año después de su intento fallido de contratarlo en la agencia libre.

Bregman, que cumplirá 32 años el 30 de marzo, renunció a una opción de jugador de 40 millones de dólares con los Boston Red Sox para volver al mercado tras su primera incursión en la agencia libre el año pasado.