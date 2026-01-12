Deportes - 12/1/26 - 12:00 AM

49ers eliminan a los campeones de la NFL

Habrá nuevo campeón de la NFL. Y es que los San Francisco 49ers vencieron ayer domingo 23-19 a los actuales monarcas, Filadelfia Eagles para eliminarlos de los playoffs.

Con el triunfo, los de San Francisco avanzaron a la ronda de playoffs divisional, en la que enfrentarán a los Seattle Sehawks, primer sembrado de la Conferencia Nacional.

La anotación que definió el juego fue por intermedio de Brock Purdy, quien lanzó un pase de touchdown de 6 yardas a Christian McCaffery a finales del último cuarto.

Te puede interesar

Barcelona conquistó de nuevo la Supercopa de España

Barcelona conquistó de nuevo la Supercopa de España

Enero 11, 2026
Occidente y Panamá Este se miden en el choque estelar del beis juvenil

Occidente y Panamá Este se miden en el choque estelar del beis juvenil

 Enero 11, 2026
Supercopa: Carvajal dice que mañana será un día importante para Vinícius

Supercopa: Carvajal dice que mañana será un día importante para Vinícius

 Enero 10, 2026
Anthony Davis se lesiona de nuevo: tiene daño en ligamentos de una mano

Anthony Davis se lesiona de nuevo: tiene daño en ligamentos de una mano

Enero 09, 2026
Kylian Mbappé ya está en Arabia Saudita para final de Supercopa ante el Barça

Kylian Mbappé ya está en Arabia Saudita para final de Supercopa ante el Barça

 Enero 09, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas