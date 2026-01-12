49ers eliminan a los campeones de la NFL

Habrá nuevo campeón de la NFL. Y es que los San Francisco 49ers vencieron ayer domingo 23-19 a los actuales monarcas, Filadelfia Eagles para eliminarlos de los playoffs.

Con el triunfo, los de San Francisco avanzaron a la ronda de playoffs divisional, en la que enfrentarán a los Seattle Sehawks, primer sembrado de la Conferencia Nacional.

La anotación que definió el juego fue por intermedio de Brock Purdy, quien lanzó un pase de touchdown de 6 yardas a Christian McCaffery a finales del último cuarto.