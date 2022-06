Bale decidió ir a la MLS no solo por dinero

John Thorrington, copresidente y mánager general del Los Ángeles FC, aseguró ayer que el fichaje de Gareth Bale y su llegada a la MLS no habrían sido posibles si el galés solo hubiera pensado en el dinero.

"Esta conversación no fue sobre algo financiero para Gareth o para nosotros. Si Gareth hubiera tomado su decisión por motivos financieros, no estaría en la MLS", explicó en una rueda de prensa tras la victoria del conjunto angelino sobre New York Red Bulls por 2-0.

El triunfo en el terreno de juego, que consolida a Los Ángeles como el mejor equipo de la Liga estadounidense en estos momentos, puso la guinda a una semana fantástica para los angelinos, que el sábado anunciaron el fichaje de Bale y ayer informaron sobre la renovación del contrato con el mexicano Carlos Vela.

LAFC se postula ahora como gran favorito en la MLS puesto que hace solo dos semanas también anunció la incorporación del italiano Giorgio Chiellini.

Thorrington admitió que han tenido "muchas e increíblemente emocionantes noticias" y dijo que Bale y Chiellini tienen todavía "mucho que dar" en el campo.

"Queremos ganadores", aseguró.

