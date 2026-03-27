Deportes - 27/3/26 - 12:00 AM

Bolivia remonta a Surinam y buscará ante Irak cupo al mundial

Por: México EFE -

La selección de Bolivia fue de menos a más para derrotar en Monterrey (México) a su par de Surinam en la repesca intercontinental para el Mundial 2026 y quedó a un triunfo de lograr la clasificación.

Moisés Paniagua y Miguel Teceros convirtieron por los bolivianos, luego de que el equipo de Surinam tomara ventaja con un gol de Liam Van Gelderen.

Los bolivianos tuvieron la posesión de la pelota a su favor, 68-32 en una primera mitad en la que ambos cuadros crearon peligro en la puerta contraria, pero carecieron de puntería.

Bolivia, que jugó un Mundial por última vez en la edición de Estados Unidos 1994, enfrentará a Irak el próximo martes por el boleto al Mundial.

El ganador jugará en el grupo I contra Francia, Senegal y Noruega.

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