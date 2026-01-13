Boston tendrá que buscar alternativas

Boston entró a esta temporada baja con la clara prioridad de volver a firmar a Alex Bregman, pero ahora deberá buscar alternativas luego de que el tres veces All-Star aceptara el sábado una oferta más lucrativa —con cláusula de no traspaso— de los Chicago Cubs.

Bregman aceptó un contrato de cinco años y 175 millones de dólares con los Cubs, que incluye una cláusula completa de no cambio y sin opciones de salida.

Esa cifra es apenas superior a lo que los Red Sox estaban dispuestos a ofrecer: su propuesta alcanzaba los 165 millones de dólares, con importantes pagos diferidos, y no incluía una cláusula de no traspaso debido a la política del equipo.