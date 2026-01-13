Deportes - 13/1/26 - 12:00 AM

Boston tendrá que buscar alternativas

Boston entró a esta temporada baja con la clara prioridad de volver a firmar a Alex Bregman, pero ahora deberá buscar alternativas luego de que el tres veces All-Star aceptara el sábado una oferta más lucrativa —con cláusula de no traspaso— de los Chicago Cubs.

Bregman aceptó un contrato de cinco años y 175 millones de dólares con los Cubs, que incluye una cláusula completa de no cambio y sin opciones de salida.

Esa cifra es apenas superior a lo que los Red Sox estaban dispuestos a ofrecer: su propuesta alcanzaba los 165 millones de dólares, con importantes pagos diferidos, y no incluía una cláusula de no traspaso debido a la política del equipo.

Te puede interesar

49ers eliminan a los campeones de la NFL

49ers eliminan a los campeones de la NFL

 Enero 12, 2026
Gabriel Martinelli anota 'hat trick'

Gabriel Martinelli anota 'hat trick'

Enero 12, 2026
Flick: ‘Jugamos con el estilo Barça y estoy muy orgulloso’

Flick: ‘Jugamos con el estilo Barça y estoy muy orgulloso’

 Enero 12, 2026
Bayern Munich se aleja en la cima de Alemania

Bayern Munich se aleja en la cima de Alemania

 Enero 12, 2026
Alex Bregman firma con los Cachorros de Chicago

Alex Bregman firma con los Cachorros de Chicago

 Enero 12, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas