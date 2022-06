Chiriquí clasifica a la Final y enfrentará a Panamá Metro

Una publicación compartida de Fedebeis Panamá (@fedebeisoficial)

El triunfo chiricano fue encabezado por su pitcheo, principalmente de su abridor Kevin Miranda, quien nuevamente estuvo dominante para acreditarse el triunfo.

Miranda lanzó siete entradas completas, en las que solo permitió una carrera, cuatro hits, ponchó a cuatro y dio dos base por bolas.

La combinación de relevistas de Ángel Cuan y Abdiel Saldaña nuevamente funcionó casi a la perfección, al no permitir rebelión alguna por Coclé.

Cuando trabajó el octavo episodio en el que no permitió carreras y solo le conectaron un imparable. Por su lado, Saldaña lanzó la novena entrada en la que ni siquiera le llegaron a base y ponchó a dos para acreditarse el salvamento.

El derrotado fue el abridor Harold Araúz, quien también tuvo una buena labor. Trabajó 6.1 entradas, permitió las tres carreras, le dieron seis hits, ponchó a tres y boleó a tres.

A la ofensiva destacaron por Chiriquí Jonathan Saavedra de 2-2 (una carrera remolcada y dos base por bolas), Carlos Xavier Quiroz de 4-2 (una carrera empujada) t Xavier Tapia de 4-2 (una carrera anotada).

