Chiriquí y Coclé partieron por delante en la Ronda de Ocho Equipos

Chiriquí y Coclé partieron por delante en sus respectivas series de la Ronda de Ocho Equipos del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor.

Chiriquí venció 2-0 a Los Santos en el estadio Roberto 'Flaco Bala' Hernández de Las Tablas para ponerse arriba un juego a cero en la serie.

NO DEJES DE LEER: El Real Madrid abandona la Liga

El recién adquirido refuerzo Luis Ramos guió el triunfo chiricano, al dominar por completo a la ofensiva santeña. Lanzó 8.2 entradas, no permitió carreras, le conectaron 4 hits, ponchó a nueve y no dio base por bolas para llevarse el triunfo.

Abdiel Saldaña lo relevó para completar el último tercio del juego.

El derrotado fue Randall Delgado, quien también tuvo una excelente labor, lanzando siete entradas completas, permitió dos carreras, le dieron seis hits, dio una base por bola y ponchó a nueve.

Chiriquí ligó siete imparables y no cometió errores al cruadro, mientras que Los Santos conectó cuatro hits y tuvo una falla a la defensa.

Destacaron a la ofensiva por Chiriquí Jonathan Saavedra de 4-2 (un jonrón, una carrera anotada y una impulsada), Carlos Xavier Quiroz de 4-1 (una carrera anotada) y Juan Vega de 4-2.

Por Los Santos el mejor fue César Cortez de 3-2.

Coclé 3- Metro 2

En el estadio Remón Cantera de Aguadulce, el equipo de Coclé vino de atrás para dejar en el terreno a Panamá Metro 3-2 en 11 entradas.

Coclé ligó nueve imparables y cometió un error, mientras que Metro conectó cinco inatrapables y también tuvo una falla a la defensa.

Ganó el partido Davis Romero en función de relevo y el derrotado fue Enrique Saldaña.

Los mejores a la ofensiva por Coclé fueron Joaquín Gamba, quien bateó de 4-2 (una carrera impulsada), Omar Oses de 5-2 (una carrera anotada), Jean Carrillo de 4-2 (una carrera impulsada y una base por bola) y Arturo Pinzón de 5-1 (una carrera impulsada).

Contenido Premium: 0