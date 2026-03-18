Cinco púgiles de Panamá clasifican a C. y del Caribe

Un total de cinco púgiles de Panamá lograron su cupo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se disputarán en Santo Domingo, República Dominicana, del 24 de julio al 8 de agosto.

Los atletas panameños clasificaron a la justa deportiva, que forma parte del ciclo olímpico, en el torneo clasificatorio disputado en Guadalajara, México.

Los boxeadores istmeños que lograron su cupo a ‘Santo Domingo 2026’ son Yulieth Hinestroza (51 kilogramos), Kiria Cortés (70 kilos), Cristofer Filos (65 kilos), Armando Flores (55 kilos) y Eduardo Beckford (70 kilos).

Cabe destacar que Hinestroza, Cortés y Filos, además de lograr la clasificación a los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, ganaron medalla de bronce en la competencia clasificatoria.

La selección panameña fue escogida por la Federación de Boxeo Olímpico de Panamá (Fedebop), la cual ahora tendrá en su agenda internacional su participación en los Juegos Suramericanos de la Juventud, que tendrán como sede Panamá.