Clayton Kershaw recupera su grandeza

El abridor Clayton Kershaw, un nativo de Dallas, no había tenido sus mejores actuaciones en la Serie Mundial, hasta que el martes dio cátedra sobre el montículo y se convirtió en el gran protagonista del triunfo que los Dodgers de Los Angeles lograron por 8-3 ante los Rays de Tampa Bay en el Primer Partido del "Clásico de Otoño".

NO DEJES DE LEER: Calderón ve un ciclo "bonito" con Christiansen

Kershaw, de 32 años, estuvo dominante e intratable desde el montículo del Globe Life Field, de Arlington (Texas), donde esta vez si fue profeta en su tierra, convertida en sede neutral por primera vez en las 116 ediciones que se llevan disputadas de la Serie Mundial.

En el primer juego de la serie que se juega al mejor de siete, que tuvo como escenario la sede burbuja propiedad de los Vigilantes de Texas, Kershaw trabajó seis episodios ganadoras y luego tuvo el respaldo del bateo explosivo, oportuno y productivo de sus compañeros de la ofensiva.

Cruise control.@ClaytonKersh22 is now second on the all-time #postseason strikeouts list with 201. pic.twitter.com/hORz8nTzRX