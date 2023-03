Coclé vence 1-0 a Panamá Oeste en tercer juego de la Serie Final

El equipo de Coclé obtuvo su primera victoria de la Serie Final del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil, al vencer 1-0 a Panamá Oeste la noche del martes en el estadio nacional Rod Carew.

Con este resultado, la serie se pone dos juegos a uno, a favor todavía de los Vaqueros.

Coclé ligó ocho imparables y cometió tres errores, mientras que Panamá Oeste ligó solo cuatro hits y cometió un error.

Una labor extraordinaria del refuerzo metropolitano Benjamín González guió el triunfo de Coclé, que a pesar del triunfo, sigue pasando trabajo para fabricar carreras, al dejar a 14 corredores en base.

González lanzó siete episodios completos, no permitió carreras, solo le conectaron cuatro imparables, dio dos base por bolas y ponchó a seis para llevarse la victoria.

Fue relevado por Efraín Cubilla, quien tiró las últimas dos entradas para preservar el triunfo coclesano, además de acredirarse el salvamento. No permitió hits ni carreras, dio una base por bola y ponchó a uno.

El derrotado fue el abridor Franklin Rojas, quien tiró tres entradas completas, permitió la una carrera del encuentro, le conectaron tres hits, dio una base por bola y ponchó a uno.

También trabajaron por Oeste Ángel Córdoba, Juan Guardia, Edgar Samaniego y Diorkis Núñez, quienes hicieron un buen trabajo al no permitir más carreras a los coclesanos pero la ofensiva de los Vaqueros no despertó.

La carrera del triunfo de Coclé fue anotada en el primer inning cuando con bases llenas y un out, Roderick Lezcano bateó un elevado de sacrificio al jardín central, remolcando a Luis Escudero, quien se había embasado por imparable.

Escudero fue el mejor a la ofensiva de Coclé al batear de 2-2 (una carrera anotada y tres base por bolas), Joaquín Gamba de 5-2 y José Bernal de 5-2.

Por Panamá Oeste destacaron a la ofensiva Héctor Rayo de 3-1 (una base por bola), Eric Arosemena de 4-1, Vicente Guaylupo de 4-1 y Carlos Bethancourt de 3-1.

El cuarto juego se jugará el miércoles 1 de marzo a las 7 de la noche en el estadio nacional Rod Carew.

