Courtois: "Vamos a pelear hasta el último partido"

Thibaut Courtois, portero belga del Real Madrid, aseguró tras el triunfo ante el Celta de Vigo (2-0) que van a "pelear hasta el último partido" por LaLiga y lamentó puntos perdidos para poder estar más cerca del Barcelona.

"Al final nosotros vamos a pelear hasta el último partido hasta que matemáticamente no sea posible. Es una pena haber dejado puntos en algunos partidos, pero con la Champions en medio nos puede pasar", afirmó.

Publicidad

"Hay que seguir ahora y ganar los tres partidos siguientes de Liga y ya veremos si hay alguna posibilidad. Nuestra tarea es seguir ganando para recortar distancia y para tener buenas sensaciones en la Champions. Es importante que todos estemos bien para acabar bien la temporada", añadió en Dazn.

Courtois extendió su buena racha de porterías a cero, cinco en los seis últimos partidos disputados. "Últimamente estaba siendo una gran racha defensiva, solo ante el Villarreal la dejamos un poco y fue una pena perder ese día. Hoy un partido no tan bueno, con muchas perdidas pero tres puntos para seguir adelante".

Asensio: "Estoy teniendo más oportunidades"

Marco Asensio, atacante del Real Madrid, fue al autor del primer gol del encuentro y dio la asistencia del segundo contra el Celta y tras el partido reconoció estar "feliz y disfrutando mucho" gracias a que está "teniendo más oportunidades".

"Sobre todo, que estoy teniendo más oportunidades y estoy feliz y disfrutando mucho. Estoy teniendo mas continuidad y eso ayuda mucho para la confianza. El trabajo diario se ve reflejado en el campo y el cariño del madridismo ayuda mucho", dijo en DAZN "Siento mucha alegría y orgullo porque los aficionados reconocen lo que estás haciendo en el campo. He pasado momentos que no son fáciles y los madridistas que me he encontrado por la calle y en redes me han dado mucha fuerza para seguir", añadió.

"Para eso trabajo, para ponerle las cosas difíciles al míster, que me está dando confianza ahora y estoy aprovechando estos minutos", amplió.

Un Asensio que comentó lo que se le pasó con la cabeza en su gol.

"El campo estaba muy mal, sabía que tenía que asegurar y con el bote pudo entrar", declaró.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Panameño Oliver Gómez, supervisor en cartilla de Gervonta- García

Contenido Premium: 0