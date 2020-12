¿Decisión acertada del grandes ligas Johan Camargo?

El grandes ligas panameño Johan Camargo evitó ir al abitraje salarial con su equipo los Bravos de Atlanta, pero lo extraño del caso es que ganará menos en 2021. Camargo, de 26 años, firmó un contrato de $1.36 millones para la próxima campaña.

NO DEJES DE LEER: Polémica por elecciones del Comité Olímpico de Panamá

Publicidad

En el 2020, Camargo recibió un salario de $ 1.7 millones, lo que representa una diferencia de 340 mil dólares menos.

Hay que subrayar que el contrato de Camargo no es garantizado, por lo que, al igual que otros jugadores firmados a través del proceso de arbitraje, en este caso los Bravos tienen la opción de liberarlo antes de que finalicen los entrenamientos de Primavera.

MLB Trade Rumors proyectó que el versátil jugador pudo haber percibido entre $1.9 y $2.3 millones a través del arbitraje.

NO DEJES DE LEER: Evander Holyfield reta a Mike Tyson

No obstante, existía el riesgo de que los Bravos no le ofrecieran contrato y por ende quedará agente libre. Tomando en cuenta de que en la temporada 2020 no tuvo buenos números, el panameño optó por mantenerse con su equipo a pesar de la disminución de su salario.

En la temporada 2020, Camargo bateó para promedio de .200 con 4 jonrones y 9 carreras empujadas en 35 partidos.