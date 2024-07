El duelo entre España y Alemania es una final

Luis de la Fuente, seleccionador español, calificó de "final" el duelo entre España y Alemania de cuartos de la Eurocopa 2024, que ve "al cincuenta por ciento", aunque reiteró que dirige a "los mejores del mundo" y no los cambia "por nadie".

"Elogio mucho a Alemania para que no nos equivoquemos porque nos están cayendo tantos elogios que igual se piensan que no está igualado. Es una final y muy igualada. Alemania es una gran selección que destaca por ser un equipo muy sólido, muy equilibrado, con individualidades como Wirtz, que es uno de los grandes talentos europeos, Musiala, con Kroos. Es un rival de final", dijo.

Para el seleccionador español el duelo "está muy equilibrado en cuanto a calidad y nivel de equipos", y volvió a lanzar un mensaje de confianza ciega a sus jugadores en vísperas de un partido tan importante. "No los cambio por nadie. En mi opinión son los mejores del mundo".

Ignoró De la Fuente la crítica del exportero Jens Lehmann y se quedó con los elogios que han lanzado a España integrantes de la actual selección alemana. "No he oídos las declaraciones pero nos preocupan poquito".

"Respeto nos tiene igual que nosotros a ellos. Sabemos el potencial que tenemos y el del rival. A nivel futbolístico está la cosa bastante equilibrada. La fortaleza de un equipo radica en hacer bien lo tuyo, no podemos pensar en que Alemania vaya a fallar, intentaremos minimizar sus fortalezas. Son detalles, estamos al 50%. En una final solo gana uno y estamos mentalizados para conseguir la victoria", dijo en la rueda de prensa oficial de UEFA en el escenario del encuentro, el Stuttgart Arena.

Advirtió De la Fuente del "arranque muy poderoso" que suele protagonizar Alemania en cada uno de sus partidos y la intención que tendrá España de "intentar contrarrestarlo actuando de la misma manera", convencido de que el ambiente en contra que sufrirán sus jugadores no les pasará factura.

"La mejor manera de responder a un ataque de un rival es responder con un ataque mejor. Tienen una idea futbolística muy parecida a nosotros y nos vamos a intentar imponer. El que menos errores cometa tendrá más opciones", opinó.

"A estos niveles el factor campo no creo que influya demasiado, tenemos jugadores de gran experiencia que no se van a intimidar por un ambiente hostil. No influirá para nada. Esos aspectos no sabes si son beneficiosos o no porque la presión a veces va en contra por la exigencia del que juega de local", añadió.

Lo que dejó claro De la Fuente es que su equipo no perderá sus señas de identidad y jugará "con alegría, confianza y seguridad", defendiendo que sienten que tienen "mucho fútbol y potencial" que exhibir en un gran partido.

No quiso reducir el técnico riojano el duelo al pulso entre cuatro jugadores que están brillando mucho en la Eurocopa, Lamine Yamal-Nico Williams ante Musiala-Wirtz.

"Somos mucho más que estos cuatro jugadores, reconociendo que son de los que más talento tienen en Europa. Queremos ser fuertes en el equipo, las individualidades tendrán que determinar situaciones puntuales que marcan la diferencia, pero somos mejores desarrollando el sentimiento colectivo", manifestó.

De la Fuente hizo un resumen de las claves de su última charla antes de saltar al césped. "Les diré que somos futbolistas y vamos a jugar al fútbol. Es un partido muy importante para el que estamos entrenados, hay que quitar tensión y dramatismo, que disfruten. Es fácil llegarles al corazón y a la cabeza porque son gente maravillosa con ganas de seguir creciendo".

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio