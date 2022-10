'El Nica' Concepción pierde en fallo localista ante 'Tyson' Márquez

El excampeón mundial Luis ‘El Nica’ Concepción hizo los méritos necesarios para llevarse el triunfo en su cuarta pelea ante el mexicano Hernán ‘Tyson’ Márquez, pero pasó lo que se preveía iba a suceder. Un fallo localista le dio la victoria al también exmonarca azteca, por lo que ganó en los duelos particulares ante el panameño con saldo de tres triunfos y una derrota.

El combate, pactado a 10 asaltos y 115 libras, fue el estelar de la función que tuvo como sede el Centro de Usos Múltiples de la ciudad de Hermosillo, Sonora, México.

Dos de los tres jueces vieron ganar a ‘Tyson’ Márquez por tarjetas de 96-94 y 95-94, mientras que el tercer oficial votó a favor de ‘El Nica’ Concepción 96-93.

Publicidad

NO DEJES DE LEER: Ancelotti: "Tenemos que defender mejor"

La primera mitad de la pelea lució algo pareja pero en todo momento ‘El Nica’ Concepción fue el que buscó la pelea ante Márquez, quien lucía por momentos bien en el contragolpe, característico en él.

No obstante, en la segunda mitad de la pelea el dominio de Concepción fue claro.

En el sexto round, Concepción propinó una derecha clara que impactó en la anatomía de Márquez que lo derribó. Sin embargo, el árbitro Octaviano López no lo decretó como caída. Esta situación ya daba un aviso de lo que ocurriría si el pleito se extendía a una decisión, tal como ocurrió.

Hay que destacar la preparación física que tuvo ‘El Nica’ Concepción, quien fue el que llevó el ritmo de pelea, mientras que Márquez fue de más a menos, terminando con su rostro golpeado, incluyendo su ojo derecho inflamado.

Con este resultado, el púgil panameño, de 37 años, baja su palmarés a 40 triunfos, diez derrotas y 29 nocauts. Actualmente ocupa la posición N°9 en las 112 libras en la AMB, pero su estatus está en veremos luego de esta derrota.

Por su parte, Márquez, de 34 años, mejora su récord a 47 triunfos, 10 derrotas, dos empates y 33 nocauts.

NO DEJES DE LEER: Panameña Hillary Heron logra presea de plata en Juegos Suramericanos

Fue el cuarto combate que realizan entre sí Concepción y Márquez. La primera vez que se midieron fue el 2 de abril de 2011 cuando en Panamá el azteca ganó por nocaut ténico en el asalto N.°11 y de paso le arrebató la corona mundial supermosca AMB a Concepción.

La revancha se dió el 29 de octubre de ese mismo año en Hermosillo, Sonora y nuevamente Márquez se alzó con el triunfo por nocaut técnico en el mismo primer round.

El tercer pleito se dio en Panamá el 17 de diciembre de 2015 en la arena Roberto Durán y Concepción obtuvo su primer triunfo sobre Márquez (decisión unánime).

Lamentablemente la cuarta pelea termina en un fallo localista pero era lo que se esperaba.

Contenido Premium: 0