Deportes - 19/3/26 - 12:00 AM

El trofeo del Clásico Mundial de Béisbol llegó a Venezuela

Por: Venezuela EFE -

El trofeo del Clásico Mundial de Béisbol, que acredita a Venezuela como campeón del torneo, llegó ayer miércoles al país, según confirmó la presidenta de la Federación Venezolana de Beisbol, Aracelis León, en declaraciones ofrecidas a los medios.

La dirigente indicó que la copa fue enviada por los jugadores como un regalo para todos los venezolanos y expresó su expectativa de que el equipo pueda regresar al país una vez finalicen sus compromisos con sus organizaciones en las Grandes Ligas.

“Ellos tienen que incorporarse a sus organizaciones y, en la medida de eso, nosotros esperamos traerlos al país cuando (…) para poder hacer una caravana y compartir con la gente”, señaló León en declaración para Televen y Globovisión desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía.

La selección de Venezuela hizo historia al proclamarse la noche del 17 de marzo campeón del Clásico Mundial de Beisbol 2026 tras derrotar a Estados Unidos 3-2 en la final disputada el en el loanDepot Park de Miami (Florida).

Este es el primer título de la novena venezolana en el torneo.

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