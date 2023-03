Fedebeis ratifica cambios para el Nacional de Béisbol Mayor

La Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) ratificó los cambios para el Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2023, el cual arranca mañana viernes y que será dedicado al legendario pelotero bocatoreño Benjamín Wood.

En conferencia de prensa realizada ayer, la Fedebeis reiteró que las selecciones de las provincias participantes deberán tener por lo menos diez peloteros Sub-23.

El rango de Sub-23 podrá ser entre 17 y 23 años, mientras que el resto de los jugadores no tendrán restricciones de edad.

Otro de los cambios en la reglamentación del torneo es que los desempates para optar por un cupo de clasificación serán con un juego de desempate y no por ley de dominio como se hacía anteriormente.

El uso de la reglamentación de Dominio se emplea única y exclusivamente para definir posiciones y no para definir una clasificación.

Estos cambios fueron aprobados en la última Plenaria de la Fedebeis y reiterados ayer en la conferencia de prensa.

El campeonato será dividido en dos grupos. El Grupo A estará conformado por Coclé, Colón, Darién, Panamá Este, Panamá Metro y Panamá Oeste. El Grupo B estará integrado por Bocas del Toro, Chiriquí, Herrera, Los Santos, Occidente y Veraguas.

El sistema de competencia será de dos grupos, jugando todos contra todos, con dos rondas en sus respectivos grupos y una ronda de juegos inter grupos, para totalizar 16 juegos. Los ocho mejores equipos clasificarán a la siguiente fase.

La Serie de 8 se jugaría de la siguiente manera, el primer clasificado va con el octavo clasificado, el 2 vs el 7, el 3 vs 6 y el 4 vs 5. Los ganadores de las series de 8 avanzan a semifinales, de la cual saldrán los finalistas. Todas las series a partir de la Ronda de Ocho Equipos se jugarán a siete partidos.

En la primera fecha del torneo, Panamá Metro, actual campeón, se medirá a Coclé en el partido de inauguración oficial a las 7:30 p.m. en el estadio Rod Carew. No obstante, también jugarán ese día Colón vs Darién en Metetí; Panamá Este vs Panamá Oeste en el Horacio Mena de Chame; Chiriquí vs Chiriquí Occidente en el Glorias Deportivas Baruenses; Veraguas vs Bocas del Toro en el Calvin Byron; y Hererra vs Los Santos en Las Tablas.

