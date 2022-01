Frankie De Jong admite que el Barça tiene que mejorar

El neerlandés Frenkie de Jong, autor del gol del triunfo del Barcelona en Mendizorroza ante el Alavés, aseguró que le "da un poco de pena" que se diga que están "orgullosos" cuando perdieron contra el Real Madrid en el clásico de la última Supercopa.

"Creo que contra el Madrid no jugamos mal, pero me da un poco de pena que estamos diciendo que estamos muy orgullosos cuando perdimos contra el Madrid. No tiene que ser así. En el Barça cuando pierdes siempre tienes que estar decepcionado", indicó en declaraciones a Movistar.

De Jong, quien aseveró que el triunfo en Vitoria "era muy importante" porque se encuentran "en una fase difícil de la temporada", admitió que tienen que "mejorar el juego" y "estar más finos con la pelota, especialmente en campo contrario".

El neerlandés argumentó que el hecho de haber marcado el gol no significa que el juego esté bien. "Puedo mejorar mucho, pero tampoco es un desastre", señaló sobre su rendimiento personal, que calificó de "regular".