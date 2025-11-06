Frenkie de Jong pide al Barça ‘hacerlo mucho mejor’

El centrocampista neerlandés del Barcelona Frenkie de Jong ha admitido, después del empate cosechado ante el Brujas (3-3), que su equipo tiene que hacerlo "mucho mejor" y ha afirmado que "si encajas tres goles, es muy difícil ganar" a cualquier rival.

"Hay cosas que tenemos que ajustar, lo sabemos, lo estamos trabajando, pero no siempre lo transmitimos en el campo", ha analizado el jugador azulgrana.

De Jong ha reconocido que el equipo azulgrana es "débil" en las contras, las vigilancias, la presión y por cómo se posiciona en defensa.

Y, al ser preguntado por las diferencias entre el rendimiento de este curso y del pasado, cuando el Barça ganó los tres títulos nacionales, ha respondido: "Creo que lo del año pasado lo tenemos que dejar fuera. El año pasado tampoco fuimos el mejor equipo de Europa. Tenemos que mejorar porque el año pasado no ganamos la 'Champions' y encajamos demasiados goles. Si encajas tres goles, es muy difícil ganar".

Por último ha elogiado el buen partido del delantero Lamine Yamal, de quien ha dicho que es un jugador que "siempre" va a marcar diferencias. "Si sigue trabajando no nos tenemos que preocupar por su nivel", ha zanjado.