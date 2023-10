La atleta panameña de la gimnasia Hillary Heron tuvo una destacada actuación en la jornada del domingo del Mundial de Gimnasia que se disputa en Amberes, Bélgica.

La Federación Internacional de Gimnasia (FIG) destacó en sus redes sociales que Heron es la primera mujer después de Simone Biles, en hacer el Biles 1 (doble diseño hasta la mitad) en un Campeonato Mundial de Gimnasia Artística.

The first woman other than Simone Biles to do the Biles 1 (double layout half out) at a world championships! #ARTWorlds2023 pic.twitter.com/xwNXdOU0gW Publicidad October 1, 2023

NO DEJES DE LEER: Marsella, con el panameño Amir Murillo como titular, cae ante Mónaco

"En el ejercicio de suelo, Hillary Heron se convierte en la primera gimnasta, además de Simone Biles, en realizar una de las habilidades nombradas de Biles en el Mundial. Su primer pase de caída es un diseño doble a mitad de camino, que Biles le puso su nombre en esta misma arena hace 10 años casi exactamente", publicó la FIG en sus redes sociales.

Palabras de Hillary Heron luego de su participación en el All Around donde una de sus presentaciones, la de Suelo ha sido muy destacada en las cuentas oficiales y de los seguidores de la gimnasia mundial.

Somos UnPaísUnEquipo ComitéOlímpicodePanamá pic.twitter.com/RTKbB1kkUwComité Olímpico de Panamá (@COlimpicoPanama) October 1, 2023

Heron sumó un total de 50.599 puntos en el clasificatorio All Around de la cita universal de este deporte.

NO DEJES DE LEER: Saúl 'Canelo' Álvarez se mantiene en la cima del boxeo mundial

"Creo que en general ha sido una buena competencia, a pesar de estar aquí como una especialista de los cuatro aparatos he logrado marcar 50 en All Around y estoy muy satisfecha con eso. Hay cositas que mejorar, detalles que no salieron como yo esperaba y eso me motiva a seguir trabajando duro porque no estoy participando, estoy compitiendo", declaró Heron en entrevista luego de su participación.

Contenido Premium: 0