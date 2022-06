Hijo de excanastero Leroy Jackson pide a P. Rico jugar con Panamá

El basquetbolista Jhivvan Jackson, hijo del exseleccionado panameño Leroy Mario Jackson y quien hasta ahora ha jugado con la selección de Puerto Rico, informó este domingo que solicitó el cambio de ciudadanía deportiva para representar a Panamá.

Jackson, de 23 años, es elegible para jugar con Panamá ya que tiene también nacionalidad panameña pero, al estar su ciudadanía deportiva comprometida con Puerto Rico, debe pedir autorización.

NO DEJES DE LEER: Panamá y Venezuela comparten el oro del Premundial U-15 de Béisbol

En un comunicado, Jackson anunció que ha decidido "representar a la selección nacional de Panamá en los eventos internacionales de FIBA (Federación Internacional de Baloncesto)".

"Soy hijo de madre puertorriqueña y de padre panameño. Ambos me han inculcado el amor a mis raíces, tanto puertorriqueñas como panameñas. Por lo que esta decisión, que sé marcará mi vida y mi carrera, ha sido muy difícil para mí", explicó.

Jackson, quien juega en el CB Menorca de la LEB Plata, señaló que ya le informó de su decisión a la Federación Puertorriqueña de Baloncesto, a través de una carta a su presidente Yum Ramos.

"Le expresé mi deseo de que me permita estar donde entiendo será lo mejor para mi carrera profesional, por lo que en dicha carta hago mi solicitud formal para el cambio de ciudadanía deportiva", agregó.

Publicidad

NO DEJES DE LEER: ‘La Pantera’ Edwards vuelve a triunfar en la UFC

Jackson jugó en la selección de Puerto Rico U-17, en el Centrobasket 2015 y en el Campeonato FIBA U-18 en el 2016.

"Le agradezco a todos los fanáticos y a la familia del baloncesto de Puerto Rico que han creído en mí y que me han apoyado siempre. No espero que entiendan mi decisión, pero sé que estarán siguiendo mi carrera y siempre nos unirá la pasión por este maravilloso deporte", concluyó.

Contenido Premium: 0