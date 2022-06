Panamá y Venezuela comparten el oro del Premundial U-15 de Béisbol

Un final inesperado tuvo el Campeonato Premundial de Béisbol U-15, al decretarse campeones de forma compartida a Panamá y Venezuela luego de que la lluvia impidió el desarrollo del partido por la disputa de la medalla de oro.

El encuentro, que tuvo como sede el estadio José Bernardo Pérez de Valencia, Venezuela, inició como estaba previsto, a las 12 mediodía (hora de Panamá) y se habían jugado dos tercios en la parte baja del segundo inning cuando arreció la lluvia, lo que obligó a los árbitros a suspender el encuentro, el cual no se pudo reanudar posteriormente.

Información del departamento de prensa de la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis), detalló que la comisión técnica del campeonato decidió, debido a las circunstancias, declarar a los dos equipos campeones.

Al momento de la suspensión, Panamá perdía 5-2, luego de un inicio lento de la selección nacional, en el que el pitcheo y la defensa no estuvieron bien, permitiendo cinco carreras en la parte alta del primer inning. El equipo panameño reaccionó en la parte baja de esa entrada con dos carreras.

Panamá cumplió los objetivos que se había trazado antes de viajar a la sede del evento, los cuales eran el de clasificar a las semifinales y al mundial, además de la medalla de oro, aunque no fue de la forma en que se quería ganar.

La selección nacional tuvo una fase regular de tres victorias y dos derrotas. En esta etapa venció a Colombia 15-2, a Venezuela 9-1 y 7-3 a República Dominicana. Perdió ante Puerto Rico 11-4 y frente a Cuba 13-12. En semifinales venció a Puerto Rico 12-11.

Ahora Panamá debe seguir su preparación con miras a su participación en el mundial que se realizará en la ciudad de Hermosillo, México, del 26 de agosto al 4 de septiembre.

