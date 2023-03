Humberto Mejía abrirá primer partido del Clásico Mundial

El derecho Humberto Mejía, que pertenece a la organización de los Mets de Nueva York, será el lanzador abridor de Panamá para el primer encuentro del Clásico Mundial de Béisbol, el cual está programado para este miércoles 8 de marzo ante Taiwán.

Luis Ortiz, director técnico de la selección de Panamá, informó que Mejía será el encargado de lanzar el importante juego, tal como lo hizo en el Clasificatorio que se celebró en Panamá.

“Para el miércoles voy a irme con Humberto Mejía. Es un muchacho que abrió el primer partido del Clasificatorio y se ganó ese honor”, manifestó Ortiz en entrevista al departamento de prensa de la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis).

Mejía, quien tendrá su primera experiencia en Clásicos Mundiales, trabajó ante Argentina en el primer partido que sostuvo Panamá en el Clasificatorio al Clásico Mundial, no permitiendo carreras en cuatro entradas y aceptó solo dos imparables.

El encuentro ante Tawán, correspondiente al grupo A, que se disputará en el estadio Intercontinental de Taichung, Taiwán, será este miércoles 8 de marzo a las 6 de la mañana (hora de Panamá).

El grupo A también lo integran Países Bajos, Cuba e Italia.

Victoria en fogueo

En su primer partido de fogueo en continente asiático, Panamá venció ayer domingo 8-4 al equipo profesional Uni Lions de la liga local.

“Fue un buen partido. Creo que en términos generales bateamos bien, el pitcheo tuvo algunos dificultades pero supo sobreponerse”, manifestó Ortiz.

Ortiz agregó que los primeros bates del lineup estuvieron bien y para el próximo fogueo tendrá otras combinaciones en el orden ofensivo para definir el que le hará frente a Taiwán.

“Esperemos que el bateo reaccione en el torneo de una buen forma, ya que para ganar partidos hay que fabricar carreras”, sentenció el director y actual buscador de talentos de los Reales de Kansas City.

Panamá enfrentaba hoy lunes a los Rakuten Monkeys, también de la liga profesional de Taiwán, en el segundo y último partido de preparación a partir de las 6 de la mañana (hora de Panamá).

Sobre el primer partido de fogueo, el reporte de la Fedebeis relata que los canaleros desataron una fuerte ofensiva de 12 imparables que incluyó un largo cuadrangular de 3 carreras de Christian Bethancourt, en el mismo primer episodio.

Los bates panameños sonaron temprano anotando 3 en el primero, 2 en el segundo, una en el tercero y 2 en el cuarto.

Bethancourt fue el mejor a la ofensiva al batear de 4-2 y remolcando 5 carreras, mientras que Rubén Tejada, con 2 dobles y Jonathan Araúz se fueron de 3-2, con una remolcada cada uno.

Por el montículo panameño desfilaron 6 tiradores con Jaime Barría como abridor, tirando una entrada, Alberto Guerrero, 2 episodios, lo mismo que Severino González, mientras que Matt Hardy, Justin Lawrence y Javier Guerra, lanzaron una entrada, en un partido que duró 8 entradas.

