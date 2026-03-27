Deportes - 27/3/26 - 12:00 AM

Italia da un paso en firme y va por pase al Mundial el martes

Por: Italia EFE -

Italia ganó por fin un partido en un repechaje del Mundial. Ahora el cuatro veces campeón del mundo necesita otra victoria para no quedarse por tercera vez consecutiva al margen del máximo certamen.

La Azzurra venció a Irlanda del Norte por 2-0 en las semifinales del repechaje europeo.

Sandro Tonali rompió el empate con una media volea al inicio del segundo tiempo por Italia, como local en Bérgamo, y luego asistió en otro gol a Moise Kean.

“Después de ponernos en ventaja, despejamos la mente. Hicimos un buen partido”, consideró el selecionador italiano Gennaro Gattuso. “Esto debería darnos confianza para el martes. … Tenemos que ganar. No tenemos otra opción”.

Italia visitará el martes a Bosnia y Herzegovina y necesitará otra victoria para llegar al próximo torneo en Norteamérica y evitar que se cumplan al menos 16 años sin siquiera disputar un partido en el mayor evento del fútbol.

Bosnia y Herzegovina tuvo que extenderse a la tanda de penales ante Gales parra derrotarla 4-2.

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