Iván Herrera: ¡Un sueño hecho realidad!

El receptor panameño Iván Herrera, que milita con los Cardenales de San Luis, vio cumplir la noche del martes el sueño de todo pelotero en el béisbol organizado de Estados Unidos: llegar a las Grandes Ligas.

Herrera, de 21 años, se convirtió en el panameño N.°78 en debutar en las Grandes Ligas, al ver acción en el encuentro en el que su equipo jugó ante los Azulejos de Toronto en el legendario Busch Stadium de San Luis.

“No tengo palabras para describir cómo me siento pero es un sueño hecho realidad”, puso en su cuenta de Instagram, Herrera, quien utilizó la camiseta N.°47 en este partido memorables con el equipo grande de los Cardenales.

El receptor panameño, oriundo de Arraiján, Panamá Oeste, agradeció a Dios y a todas las personas que lo ayudaron para llegar a la Gran Carpa y a la vez prometió seguir trabajando.

“Gracias a Dios y todas las personas que hicieron que éste sueño se haga realidad y especialmente a mi familia que sin ellos no estaría aquí. Prometo seguir trabajando y hacer todo lo posible para que esté sueño siga vivo y duré mucho tiempo. Nuevamente muchas gracias”, agregó el jugador de los Cardenales.

Momento especial

En el partido del martes entre san Luis y Toronto, Iván Herrera tuvo su oportunidad en la parte alta del noveno inning, cuando entró a jugar a la defensiva reemplazando al tercera base Nolan Arenado pero fue movido a la receptoría, su posición natural.

El catcher istmeño solo jugó a la defensiva y no tuvo turno oficial a la ofensiva.

El jugador panameño, que estaba en la sucursal Triple A de los Cardenales, fue ascendido luego de que el estelar catcher puertorriqueño Yadier Molina fuera puesto en la lista para peloteros que necesitan atender asuntos personales.

En AAA, tenía un promedio de .310, con dos jonrones y 13 carreras empujadas en 20 juegos.

Panameños en Grandes Ligas

El total de panameños en el béisbol de Grandes Ligas tuvo un cambio en el 2020 luego de que la MLB reconociera el estatus de Grandes Ligas a las Ligas Negras, que se disputaron entre 1920 y 1948.

Ante el reconocimiento de estas ligas, el número de istmeños en la Gran Carpa es de 78, debido a que 12 istmeños jugaron en estas ligas, aunque dos de ellos también vieron acción en la MLB y que ya formaban parte de la estadística.

