José ‘El Magnífico’ Núñez tuvo primer ‘cara a cara’ con su rival

Se acerca la hora cero para el púgil panameño José ‘El Magnífico’ Núñez, quien este sábado 27 de enero enfrentará al colombiano Maykol ‘El Diamante’ Mendoza en el combate estelar de la función Guantes de Acero 26, la cual tendrá como sede los Jardines del hotel el Panamá y que es organizada por la empresa G&V Entertainment, del promotor Diego Victoria.

Ayer, el Pub 23 de Costa del Este fue sede del primer ‘cara cara’ de los púgiles que formarán parte de esta función, incluyendo a los estelaristas, quienes se fajarán a 8 asaltos y 135 libras.

Publicidad

‘El Magnífico’ Núñez, de 25 años y miembro de la cuadra ‘Los Guerreros Boxing’, de Enrique Macintyre, tuvo un execelente año 2023 que le valió para ser escogido como el ‘Boxeador del Año’. Ahora el objetivo es iniciar con el pie derecho el 2024 con un triunfo sobre el colombiano Mendoza.

Núñez tuvo tres triunfos sin derrotas el año pasado y se presentará a este pleito con registro de 16 triunfos, cero derrotas, dos empates y siete nocauts.

Por su parte, ‘El Diamante’ Mendoza, de 22 años, tiene un récord profesional de 15 triunfos, tres derrotas y 13 nocauts.

Otras siete peleas forman parte de la cartilla, la cual iniciará a las 8 de la noche. Sayda Mosquera (Panamá) vs Basilia Mancilla (Colombia) a 6 rounds y 122 libras; Karol Hibbert (Panamá) vs Claudia Zarco (Nicaragua) a 4 rounds y 147 libras; Orlando Martínez (Panamá) vs Yovani Casasola (Bocas del Toro) a 4 rounds y 130 libras; Isaac Samaniego (Panamá Oeste) vs Roberto Reyes (Panamá) a 4 rounds y 115 libras; Maximiliano Bonilla (Panamá) vs Jafeth Araúz (Panamá Oeste) a 4 rounds y 135 libras; Janicy Dos Santos (Angola) vs Yacksury Gordon (Panamá) a 4 rounds y 130 libras; y Abdiel Gallardo (Darién) vs Leiner Rodriguez (Panamá Oeste) a 4 rounds y 124 libras.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio