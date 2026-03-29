Jugador sufre traumatismo craneal en pelea entre Los Santos vs Veragua

Lo que debía ser una jornada deportiva terminó en un lamentable episodio de violencia en el béisbol la noche del sábado, cuando el estadio Estadio Roberto “Flaco Bala” Hernández, ubicado en Las Tablas, se convirtió en un verdadero campo de batalla durante el partido entre las novenas de Los Santos y Veraguas, correspondiente al Campeonato de Béisbol Mayor.

De acuerdo con versiones difundidas en redes sociales y testigos, el encuentro marchaba con ventaja de 5 carreras por 0 a favor de Veraguas en el cuarto episodio, cuando iniciaron discusiones entre miembros de ambos equipos.

La situación fue subiendo de tono progresivamente, trasladándose desde el terreno de juego hacia las gradas y los dogouts, donde se involucraron fanáticos y familiares. El ambiente se tornó incontrolable en cuestión de minutos, derivando en una pelea campal que se extendió por distintas áreas del estadio.

En medio del caos, al menos dos jugadores resultaron heridos, uno de ellos el pelotero santeño Yeison Austin, quien recibió un fuerte golpe en la cabeza tras recibir un batazo durante la trifulca.

Ambulancias del Ministerio de Salud brindaron atención prehospitalaria y trasladaron al afectado a recibir atención en Chitré, donde se determinó un traumatismo craneoencefálico y herida abierta en la cabeza. Debido a la gravedad de las lesiones, el jugador fue posteriormente trasladado al hospital Hospital Gustavo Nelson Collado, donde se le realizó una tomografía (CAT) y evaluación por el servicio de neurocirugía.

El segundo pelotero presentaba trauma en la mano derecha, con hematoma en el dedo meñique, manteniéndose estable.

Tras los hechos, la Policía Nacional de Panamá confirmó la aprehensión del presunto agresor, quien habría utilizado un bate de béisbol durante la pelea. Asimismo, unidades policiales garantizaron la salida segura del equipo visitante, mientras que los jugadores de Los Santos permanecieron dentro de sus áreas para evitar nuevos enfrentamientos.

El partido fue suspendido de manera inmediata, mientras las autoridades deportivas analizan las medidas a tomar tras este hecho que ha generado indignación entre la fanaticada de ambos equipos y reabre el debate sobre la seguridad en el Béisbol Mayor.