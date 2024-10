La técnica española ‘Toña’ Is se dejó seducir por Panamá

La española María Antonia “Toña” Is Piñera será presentada el próximo lunes 21 de octubre como nueva directora técnica de la Selección Mayor Femenina de Panamá, anunció la Federación Panameña de Fútbol (FPF).

“Toña Is, de 58 años de edad, estará liderando al combinado nacional con miras a lo que será el proceso clasificatorio para la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027”, destacó la FPF.

La española no dirigía desde el 2021, cuando estuvo a cargo del CF Pachuca Femenil de la Liga MX, donde logró posicionarse entre los 8 mejores equipos del torneo.

En una entrevista el año pasado con el diario AS, la técnica dijo que estaba recibiendo ofertas y que se estaba tomando su tiempo para elegir un proyecto que considerara ambicioso. “Estoy recibiendo propuestas y estoy tomándome un tiempo para poder elegir un proyecto bueno, que me llene, que se adecúe a lo que quiero. No se trata de elegir equipo o selección, sino simplemente un proyecto que sea ambicioso”, dijo.

Todo parece indicar que la propuesta de la federación panameña se adecúa a lo que ella quiere.

La española fue nominada por la FIFA para los premios “The Best” en el 2019, donde estuvo entre los 10 mejores entrenadores y entrenadoras del mundo.

Su experiencia en los banquillos data del año 1999, con el equipo Oviedo Moderno.

Del 2015 al 2020, “Toña” estuvo a cargo de las categorías femeninas Sub-16 y Sub-17 de España, convirtiéndose en la primera mujer seleccionadora nacional de fútbol de su país. En el 2018, logró ganar con España el Campeonato Europeo Femenino y la Copa Mundial Femenina de la FIFA, ambas en su categoría Sub-17, dos títulos inéditos para el fútbol español.

