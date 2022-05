Lista selección Sub-21 de fútbol para torneo Maurice Revello

La selección Sub-21 ya tiene sus 22 elegidos para afrontar el prestigioso Torneo Maurice Revello.

David Dóniga Lara, líder del banquillo nacional, entregó la lista de convocados que irán a Francia a competir en el antes denominado Torneo Esperanzas de Toulon.

¡LOS CONVOCADOS PARA !



Aquí la lista final de convocados por #PanamáSub21 para el @TournoiMRevello



El equipo que lidera el DT David Dóniga Lara estará viajando este miércoles 25 rumbo a Francia .



El equipo que lidera el DT David Dóniga Lara estará viajando este miércoles 25 rumbo a Francia .

La lista la componen 17 jugadores que juegan en la Liga Panameña de Fútbol y 5 que militan en clubes del extranjero.

Panamá Sub-21 estará haciendo su presentación en el grupo A de la competición el próximo domingo 29 de mayo cuando se enfrente al anfitrión Francia en el Estadio de Lattre–de-Tassigny, en la comunidad francesa de Aubagne.

El equipo cerró ayer, domingo 22 de mayo, con una semana de entrenamientos en el Estadio Luis Ernesto “Cascarita” Tapia.

Fueron siete días de intensos trabajos, que concluyeron ayer con un partido de entrenamiento ante el seleccionado Sub-20.

Los jugadores convocados se mantendrán entrenando de lunes a miércoles, de 8:00 a.m. a 10:00 a.m. en el Estadio Cascarita Tapia.

Una vez finalizado el entrenamiento de hoy, lunes, el equipo estará arrancando su concentración en un hotel de la localidad.

El equipo estará viajando rumbo a Francia este miércoles 25 de mayo en un vuelo programado para salir a eso de las 5:00 p.m.

Esta semana los entrenamientos serán hoy lunes 23, martes 24 y miércoles 25, de 8am a 10am, en el Cascarita Tapia.

El calendario de Panamá es el siguiente: Francia vs Panamá (29 de mayo a las 10:30 a.m.); Panamá vs Argentina (1 de junio a las 7:00 a.m.); Arabia Saudita vs Panamá (4 de junio a las 7:00 a.m.).

