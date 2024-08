Llegó el turno para Archibold y Deliser en París 2024

Llegó el turno para Franklin Archibold y Arturo Deliser en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Mañana sábado, los dos atletas panameños tendrán acción en sus respectivos deportes desde tempranas horas de la mañana.

El primero en ver acción será el velocista Arturo Deliser, quien competirá en los 100 metros planos.

La competencia en esta especialidad, en la que están inscritos 106 competidores, iniciará a las 3:35 de la madrugada con una ronda preliminar en la que habrá series con la participación de nueve velocistas, de los cuales avanzarán los tres mejores de cada una además del autor del mejor tiempo general que no haya logrado terminar en un top 3. Posteriormente (4:55 a.m.) arrancarán los heats clasificatorios a las semifinales en la que participarán 63 atletas divididos en siete series, en las cuales también avanzarán los tres mejores de cada carrera y además los tres mejores tiempos que no hayan cumplido ese objetivo de posición final.

Por su parte, Franklin Archibold competirá en la prueba de ciclismo en ruta, la cual será la más larga en la historia de estos juegos. Serán 273 kilómetros de recorrido de la prueba que se disputará el sábado 3 de agosto y con la participación de 90 ciclistas.

