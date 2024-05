Manny Sanguillén, al Salón de la Fama de los Piratas de Pittsburgh

Grande entre los grandes. El exgrandes ligas panameño Manny Sanguillén será exaltado al Salón de la Fama de los Piratas de Pittsburgh, equipo con el que brilló en las décadas de los 60’ y 70’.

La noticia fue publicada en la página web de los Piratas, la cual destaca que Sanguillén formó parte de los equipos campeones de los Piratas de 1971 y 1979.

Sanguillén formará parte de la tercera generación de miembros de este Salón de la Fama, en el que también entrarán Jim Leyland, quien guió a Pittsburgh a tres apariciones consecutivas en los playoffs a principios de la década de 1990; y Barry Bonds, elegido Jugador Más Valioso de la Liga Nacional como Pirata en 1990 y 1992.

Welcome to the Pirates Hall of Fame, Manny! pic.twitter.com/nj4VMIAz0S

La ceremonia de inducción se realizará el sábado 24 de agosto en el PNC Park, en Pittsburgh.

Nacido en Colón, Sanguillén jugó la posición de receptor en las Grandes Ligas, cuya carrera la hizo en su mayoría con los Piratas.

Destacó por su gran labor detrás del plato, ganándose en tres ocasiones ser nombrado en al equipo Todos Estrellas en 1971, 1972 y 1975.

En una carrera de 13 años, Sanguillén jugó en 1,448 juegos, acumulando 1,500 hits en 5,062 turnos al bate para un promedio de bateo de .296, junto con 65 jonrones y 585 carreras impulsadas.

We're excited to officially welcome our 2024 Hall of Fame Class on August 24 at PNC Park! pic.twitter.com/qRb9Q89MKB