Deportes - 13/1/26 - 12:00 AM

Mbappé agradece la "confianza" de Xabi Alonso y resalta su conocimiento

Por: Madrid EFE -

El francés Kylian Mbappé ha dejado un mensaje de despedida con agradecimiento al técnico Xabi Alonso, destituido del Real Madrid tras caer en la final de la Supercopa de España, le agradece su "confianza desde el primer día" y resalta sus "ideas claras" y conocimientos.

"Ha sido corto, pero ha sido un placer jugar para ti y aprender de ti. Gracias por darme confianza desde el primer día", escribe Mbappé en su cuenta oficial de Instagram junto a una foto chocando la mano con Xabi Alonso.

"Te recordaré como un entrenador que tenía ideas claras y que sabe mucho de fútbol. Mucha suerte en tu próximo capítulo", añade.

Te puede interesar

49ers eliminan a los campeones de la NFL

49ers eliminan a los campeones de la NFL

 Enero 12, 2026
Gabriel Martinelli anota 'hat trick'

Gabriel Martinelli anota 'hat trick'

Enero 12, 2026
Flick: ‘Jugamos con el estilo Barça y estoy muy orgulloso’

Flick: ‘Jugamos con el estilo Barça y estoy muy orgulloso’

 Enero 12, 2026
Bayern Munich se aleja en la cima de Alemania

Bayern Munich se aleja en la cima de Alemania

 Enero 12, 2026
Alex Bregman firma con los Cachorros de Chicago

Alex Bregman firma con los Cachorros de Chicago

 Enero 12, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas