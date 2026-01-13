Mbappé agradece la "confianza" de Xabi Alonso y resalta su conocimiento

El francés Kylian Mbappé ha dejado un mensaje de despedida con agradecimiento al técnico Xabi Alonso, destituido del Real Madrid tras caer en la final de la Supercopa de España, le agradece su "confianza desde el primer día" y resalta sus "ideas claras" y conocimientos.

"Ha sido corto, pero ha sido un placer jugar para ti y aprender de ti. Gracias por darme confianza desde el primer día", escribe Mbappé en su cuenta oficial de Instagram junto a una foto chocando la mano con Xabi Alonso.

"Te recordaré como un entrenador que tenía ideas claras y que sabe mucho de fútbol. Mucha suerte en tu próximo capítulo", añade.