Nuevo Centro de Alto Rendimiento servirá de impulso para el deporte

El Centro de Alto Rendimiento, en Juan Díaz, servirá de impulso para el deporte panameño. Ayer se inauguró oficialmente esta obra, la cual beneficiará principalmente a los atletas de alto rendimiento.

Le correspondió al presidente de la República, José Raúl Mulino, inaugurar la obra, la cual lleva el nombre de uno de los grandes futbolistas que ha dado Panamá, Luis ‘Matador’ Tejada (q.e.p.d.). Como invitados especiales estuvieron presentes familiares del goleador istmeño, funcionarios del gobierno como el ministro de la Presidencia Juan Carlos Orillac, el director de Pandeportes, Miguel Ordóñez Jr., y otras personalidades del deporte como el director técnico de la Selección Mayor de Fútbol de Panamá, Thomas Christiansen.

“Este Centro de Alto Rendimiento viene a saldar una deuda, a dar apoyo concreto al talento panameño en instalaciones de clase mundial para que el desarrollo deportivo esté acompañado del Estado, garantizando el presente y futuro de nuestro glorioso deportivo”, manifestó Mulino.

“Esta nueva casa del deporte panameño que lleva el nombre de Luis Matador Tejada, un ídolo nacional que seguramente desde el cielo está orgulloso de ver su nombre asociado a lo más grande del deporte, desde donde los invito a seguir trabajando juntos, con dedicación, esfuerzo y poniendo todas nuestras fuerzas para lograr las metas propuestas”, agregó el mandatario de la nación.

El Centro de Alto Rendimiento Luis ‘Matador’ Tejada cuenta con más de 18 mil metros cuadrados de construcción en áreas cerradas y 76 mil metros cuadrados en áreas abiertas; incluye un edificio administrativo con consultorios de rehabilitación física y medicina deportiva, un gimnasio de entrenamiento físico, un hotel para deportistas, un edificio polideportivo, centro especializado en gimnasia y combate, centro acuático con piscina olímpica, pista de atletismo y una cancha de fútbol con medidas FIFA.

Cabe destacar que esta infraestructura deportiva será utilizada para la actividad de varios deportes en la cuarta edición de los Juegos Suramericanos de la Juventud, los cuales se llevarán a cabo del 12 al 25 de abril en Panamá.