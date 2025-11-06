Deportes - 06/11/25 - 12:00 AM

Nuevo juicio por la muerte Maradona iniciará en marzo

Por: Argentina EFE -

Los siete profesionales de la salud acusados de haber descuidado la salud de Diego Maradona serán juzgados a partir del próximo 17 de marzo en un nuevo proceso oral en Argentina por la muerte del ídolo del fútbol, ocurrida hace cinco años.

El tribunal de San Isidro, en las afueras de Buenos Aires, anunció el miércoles la fecha para el nuevo juicio. También convocó una audiencia preliminar que se realizará dentro de una semana.

En uno de los mayores escándalos de la historia judicial de Argentina, el primer juicio fue anulado el 29 de mayo pasado a raíz de la grabación de un documental no autorizado durante ese proceso con la participación de una de las juezas del tribunal, Julieta Makintach.

