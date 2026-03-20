Oeste y Chiriquí en crucial juego por el pase a Williamsport

Panamá Oeste y Chiriquí definirán hoy en el tercer y decisivo encuentro de la Serie Final del Campeonato Nacional de Béisbol Infantil, el cupo para la Serie Mundial del programa de Pequeñas Ligas, que se disputará en Williamsport, Pennsylvania.

El encuentro está programado para las 9:00 de la mañana en el campo de juegos CAPLITOM de Juan Díaz.

El ganador del partido se coronará campeón nacional de la categoría (9-11 años) y se ganará el cupo directo a la Serie Mundial de Pequeñas Ligas, la cual se disputará del 19 al 30 de agosto de 2026.

Ayer, ninguno de los dos equipos pudo ganar los dos encuentros que le hubiera asegurado el campeonato.

En el primer partido, Panamá Oeste venció 3-2 en episodios extras (8 entradas). Jenkarick Osorio fue el lanzador ganador, mientras que el derrotado fue Dominic Saavedra.

No obstante, en el segundo encuentro, Chiriquí se impuso 8-7. Jadhier Rivera se apuntó la victoria y la derrota fue para Lucas Gutiérrez.