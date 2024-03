Panamá busca desde hoy su campeón para Serie del Caribe Kids

Con cuatro partidos inicia hoy el torneo nacional en el que estará en disputa la representación de Panamá en la Serie del Caribe Kids, la cual se jugará a finales de marzo en Panamá.

Teniendo como sede el Estadio Juan Demóstenes Arosemena, la jornada iniciará a las 9 de la mañana con los partidos entre Atlánticos vs Águilas, Nacionales vs Metro 1, Metro 2 vs Federales y Águilas vs Nacionales.

El formato de competencia del torneo será de una ronda todos contra todos, en el que los mejores cuatro récords clasifican a las semifinales. El domingo 10 de marzo se jugarán los cruces de semifinales (1 vs 4 y 2 vs 3). Los ganadores disputarán ese mismo día la final.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio