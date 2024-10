Panamá busca hoy su pase a semifinales en Premundial U-12 de Béisbol

Panamá buscará hoy su clasificación a las semifinales del Campeonato Premundial U-12 de Béisbol, cuando enfrente a Nicaragua a las 7 de la noche en el Estadio Rod Carew, de la ciudad de Panamá.

El equipo panameño se encuentra invicto en tres salidas y una victoria ante los pinoleros les aseguraría el pase a la siguiente etapa del torneo, el cual otorga cupos al mundial de la categoría.

La novena dirigida por el experimentado técnico José Murillo III, venció en su primer partido a México 4-1 el pasado lunes y ayer martes ganó por partida doble. En su primer juego derrotó a Colombia 3-2 y en su segundo compromiso doblegó a Ecuador 10-0.

La selección istmeña lidera el grupo A del torneo junto a Estados Unidos con marca de 3-0, mientras que el grupo B lo encabeza República Dominicana con marca de 4-0.

Los dos primeros equipos de cada grupo clasificarán a las semifinales, las cuales se disputarán este viernes (1A vs 2do B) y (1B vs 2do A).

