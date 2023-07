Panamá cae en Final de Copa Oro pero terminó con la frente en alto

Panamá no pudo lograr el objetivo final de conquistar su primera Copa Oro, pero en términos generales cumplió las expectativas que se tenían antes de arrancar el torneo de Concacaf.

En partido celebrado en el SoFi Stadium, de Los Ángeles, California, la selección nacional, dirigida por Thomas Christiansen, perdió 1-0 ante México, la cual logró su título N.°12 de la Copa Oro.

Fue un partido intenso en el que ambos conjuntos tuvieron oportunidades de anotar pero no habían podido concretar. Fue hasta el minuto 88' cuando en un contragolpe y una gran jugada individual de Santi Giménez, el equipo azteca marcó la única anotación del encuentro que fue suficiente para lograr el título.

La primera mitad inició con alternativas para ambos equipos pero en los últimos 15 minutos México tomó el control totalmente.

Incluso, al minuto 32' los aztecas abrieron el marcador por intermedio de Henry Martín, pero luego de una revisión del VAR se determinó que estaba en posición adelantada.

Para la segunda mitad, Panamá tuvo una oportunidad clara al minuto 52' cuando Alberto 'Negrito' Quintero recibió un centro pero no puso rematar bien de cabeza.

A los 62', hubo una falta sobre el mexicano Orbelín Pineda, la cual el árbitro hondureño Said Martínez sacó tarjeta amarilla a Harold Cummings, quien ya estaba amonestado, por lo que inicialmente había sido expulsado pero posteriormente la tarjeta se le cargó fue a Aníbal Godoy.

El partido continuó con ataques de ambos conjuntos pero fue México que aprovechó la oportunidad por intermedio de Santi Giménez.

El onceno nacional no disputaba una final de Copa Oro desde el 2013, edición en la que perdió ante Estados Unidos en el encuentro por el campeonato 1-0. En el 2005 jugó su primer Final, también cayendo ante los norteamericanos en la tanda de penales 3-1.

Panamá llegó a la final luego de eliminar al último campeón Estados Unidos en un partido que se definió en la tanda de penales, el pasado miércoles en las semifinales en San Diego, California.

En cuartos de final venció a Catar 4-0, mientras que en fase de grupos venció a Costa Rica y Martinica 2-1, mientras que ante El Salvador empataron a dos goles.

Por su parte, México no tuvo problemas para despachar a Jamaica al golearlo por 3-0 en Las Vegas en la otra semifinal.

