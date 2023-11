Panamá empató 1-1 ante Indonesia en Mundial Sub-17 de Fútbol

Panamá empató hoy lunes 1-1 ante el anfitrión del Mundial Sub-17 de Fútbol, Indonesia, en su segundo partido de la fase de grupos de la máxima competencia del balompié en esta categoría.

Con este resultado, el onceno nacional suma un punto en el grupo A del torneo y está obligado a ganar en su último compromiso de la fase de grupos el jueves ante Ecuador para aspirar a clasificar a la ronda de octavos de final.

El grupo lo lidera Ecuador (4 puntos), que a primera hora venció 2-0 a Marruecos, que está en el segundo lugar con 3 unidades. Luego sigue Indonesia con dos puntos y Panamá cierra la tabla con 1 punto.

En el partido del onceno nacional ante los indonesios, Panamá tomó el mando del encuentro al final del primer tiempo, el cual dominó pero no había podido concretar con respecto al marcador.

La anotación en la primera mitad se dio al minuto 45' +3 luego de una falla en la salida de Indonesia, la cual fue aprovechada por Oldemar Castillo, quien en una jugada individual abrió el marcador para que Panamá se fuera al descanso con la ventaja de 1-0.

No obstante, al regresar a la acción en la segunda mitad, Indonesia reaccionó y luego de una falta de Eric Walder, los anfitriones del mundial empataron el marcador con un cabezazo de Arkhan Purwanto, luego de un centro al área al minuto 54'.

El partido continuó con dominio alterno pero ninguno de los dos equipos pudo anotar. Al minuto 85' Panamá tuvo una oportunidad clara luego de un tiro de esquina en el que al darse el centro en el área, Héctor Ríos cabeceó pero la pelota pegó en el travesaño.

El tercer y último partido de la fase de grupos para Panamá será este jueves 16 de noviembre ante Ecuador a las 7 de la mañana (hora de Panamá) en el Estadio Manahan de la ciudad de Surakarta.

