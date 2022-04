Panamá jugará Liga de Naciones ante Costa Rica y Martinica

Las selecciones de Costa Rica y Martinica serán los rivales de Panamá en la Liga de Naciones de la Concacaf, en lo que será el inicio del nuevo proceso del onceno nacional con miras al Mundial de 2026.

Así quedaron conformados los grupos de la LIGA A de Liga de Naciones. Panamá, conforma el grupo B, junto a Costa Rica y Martínica.



Panamá, Martinica y los ticos conforman el grupo B de la Liga A de este torneo, luego de efectuarse la noche del lunes en Miami, Estados Unidos, el sorteo de la competencia, el cual fue transmitido en vivo por la pantalla de Nex Panamá (Canal 21).

Los otros grupos del nivel A de la Liga de Naciones quedaron conformados por México, Jamaica y Surinam (Grupo A); Canadá, Honduras y Curazao (Grupo C); y Estados Unidos, El Salvador y Granada (Grupo D).

Las primeras fechas del torneo se disputarán en junio del presente año y los enfrentamientos serán revelados en los próximos días por la Concacaf.

Será la segunda edición de este torneo. En su primera versión (2019-2020), el torneo fue ganado por Estados Unidos, que venció en tiempo suplementario 3-2 a México.

En el torneo 2019-2020, la selección de Panamá finalizó en la segunda posición de su grupo (B), por detrás de México.

Todas las incidencias de la Liga de Naciones, la cual se extenderá hasta junio de 2023, tendrán la cobertura de lujo del equipo profesional de Nex Panamá (Canal 21) en las narraciones y comentarios.

