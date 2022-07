Panamá Metro está a un paso del título en Nacional de Béisbol Mayor

Una publicación compartida de Fedebeis Panamá (@fedebeisoficial)

El cuarto juego se disputará el sábado a las 7 de la noche en el estadio Kenny Serracín de la ciudad de David.

Chiriquí tenía la ventaja de 3-1 hasta la parte alta del quinto inning cuando Panamá Metro fabricó un racimo de cinco carreras que volteó el marcador para jamás perder la ventaja. En esa entrada Jonathan Saavedra no calculó bien un elevado al jardín izquierdo que hubiera sido el tercer out y se hubiera evitado dos carreras que posteriormente anotó Metro.

Chiriquí descontó en la parte baja de la sexta entrada con dos carreras, pero no pudo fabricar una más que hubiera significado el empate tan siquiera.

El relevo de Metro nuevamente estuvo hermético con Ariel Atencio y José Regalado, quienes no permitieron carreras a la ofensiva de Chiriquí.

El lanzador ganador fue el abridor Oriel Caicedo, quien trabajó 6.1 entradas, permitió cinco carreras, 9 hits, dio tres base por bolas y ponchó a uno.

Atencio lanzó una entrada completa, mientras que Regalado lanzó 1.2 entradas, ponchp a dos y boleó a uno, para llevarse el salvamento.

El derrotado por Chiriquí fue el abridor Kevin Miranda, quien sufrió su primera derrota de la campaña, al lanzar 4.2 entradas, permitió cuatro carreras, cuayro hits, dio dos base por bolas y ponchó a seis. También trabajaron por los del Valle de la Luna Ángel Antonio Cuan, Gustavo Wong y Abdiel Saldaña.

Los mejores a la ofensiva por Panamá Metro fueronJorge Miranda de 5-2 (una carrera anotada), Eduardo Thomas de 5-2 (una carrera anotada), Abraham Rodríguez de 5-3 (dos carreras anotadas) e Ibrahim McKenzie de 4-2 (dos carreras impulsadas y una anotada).

Por Chiriquí brillaron al bate Carlos Xavier Quiroz de 4-2 (una base por bola), Erasmo Caballero de 3-1 (dos carreras impulsadas) y Hugo Arrocha de 3-2 (dos carreras impulsadas y una anotada).

