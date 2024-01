Panamá Oeste visita a P. Este en jornada de hoy del Béisbol Juvenil

Los actuales campeones del béisbol juvenil, los Vaqueros de Panamá Oeste, visitarán hoy viernes 5 de enero a los Potros de Panamá Este en el Estadio José de la Luz Thompson de Chepo a partir de las 7 de la noche.

Panamá Oeste tuvo un debut exitoso en el torneo 2024, al vencer la noche del jueves 6-1 a Coclé en encuentro realizado en el remodelado estadio Justino 'Gato Brujo' Salinas de La Chorrera.

En el triunfo de los Vaqueros hay que destacar la labor del lanzador abridor Carlos Díaz, quien se mantiene invicto en los campeonatos nacionales juveniles, al obtener su triunfo N.°14 sin derrotas.

Díaz trabajó cinco entradas completas, no permitió carreras, le conectaron tres hits, dio dos base por bolas y ponchó a cuatro bateadores.

A la ofensiva destacaron Carlos Bethancourt de 3-1 (una carrera anotada y una impulsada), Edgardo Prado de 4-2.

Por su lado, los Potros de Panamá Este derrotaron cómodamente a Colón 11-4, teniendo una ofensiva de 12 imparables, mientras que a la defensa cometió dos errores.

Por Panamá Este destacaron a la ofensiva Joe Wood de 2-1 (3 carreras anotadas, dos impulsadas y tres base por bolas), Abraham Valdés de 3-2 (2 carreras anotadas, una empujada y dos base por bolas), Eduardo Rodríguez de 3-2 (una carrera anotada, dos remolcadas y dos base por bolas); y Lenín Quintero de 5-3 (una carrera anotada y una impulsada).

El lanzador ganador del encuentro fue Joel González, quien lanzó cinco entradas completas, permitió tres carreras, cuatro hits, dio tres base por bolas y ponchó a cinco.

Resto de la jornada

En la jornada de hoy viernes también jugarán Bocas del Toro vs Veraguas en el Remón Cantera a las 2 p.m.; Panamá Metro vs Coclé en el Remón Cantera a las 7 p.m.; Chiriquí Occidente vs Herrera en el Claudio Nieto a las 7 p.m.; Colón vs Darién en el estadio de Metetí a las 7 p.m.; y Chiriquí vs Los Santos en el Roberto 'Flaco Bala' Hernández a las 7 p.m.

