Panamá sufre dolorosa derrota ante Cuba y complica clasificación

Panamá sufrió la madrugada del viernes una dolorosa derrota de 13-4 ante Cuba y complicó su clasificación a la siguiente fase del Clásico Mundial de Béisbol.

Con el resultado del partido, correspondiente al grupo A del torneo internacional, con sede en Taichung, Taiwán, Panamá quedó con marca de 1-2 y solo le queda un partido pendiente que será ante Italia hoy viernes a las 11 de la noche (hora de Panamá).

Publicidad

NO DEJES DE LEER: ´Sele´ femenina Sub-20 jugará la final del Torneo Uncaf

El equipo istmeño está obligado a ganarle a los italianos y esperar los otros resultados para ver si pueden optar por la segunda casilla del grupo.

Luego de remontar una desventaja de 0-2 en la segunda entrada con un rally de cuatro carreras, parecía que Panamá se encaminaba a un triunfo, pero la selección nacional no aprovechó las oportunidades de fabricar más carreras y posteriormente el pitcheo se vino abajo, permitiendo que el equipo cubano volteara el marcador y ganara contundentemente.

Entre las opciones desaprovechadas, destacan la del segundo inning cuando Panamá pudo anotar más de cuatro carreras y no concretó cuando tuvo corredores en tercera y primera con solo un out; y en el cuarto tenían hombre en tercera y segunda con 0 outs y tampoco pudo anotar.

NO DEJES DE LEER: Nacional de Béisbol Preintermedio de Pequeñas Ligas a semifinales

El partido se mantuvo 4-2 a favor de Panamá hasta el sexto inning cuando la ofensiva cubana explotó al fabricar cuatro carreras, anotó otras cinco más en el séptimo y agregó otras dos para sentenciar el encuentro.

La debacle del pitcheo panameño empezó en el sexto inning cuando ingresó Matt Hardy (perdió el juego) al montículo, permitiendo cuatro carreras, tres hits y dio una base por bola. Posteriormente trabajaron Randall Delgado, James González y Wilfredo Pereira, quienes tampoco pudieron controlar los bates cubanos. Terminaron la faena del pitcheo panameño Javy Guerra y Justin Lawrence, quienes no tuvieron problemas. Abrió el encuentro el zurdo Andy Otero, quien no tuvo su mejor salida, permitiendo dos carreras en tres innings. Fue relevado por el exgrandes ligas Davis Romero, quien hizo un buen trabajo en 1.1 entradas.

Cuba ligó 21 imparables y cometió un error al cuadro, mientras que Panamá ligó 9 hits y no tuvo fallas a la defensa.

Los mejores a la ofensiva por Panamá fueron Allen Córdoba de 5-1 (dos carreras impulsadas), José Ramos de 4-2 (una carrera anotada), Rubén Tejada de 3-1 (un jonrón, dos carreras empujadas y una anotada), Erasmo Caballero de 2-1 (una carrera anotada, una base por bola y un ponche), José Caballero de 2-1 (una carrera anotada y una base por bola) y Jahdiel Santamaría de 4-2.

Contenido Premium: 0