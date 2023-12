Panamá tendrá de rival a Brasil y Colombia en Copa Oro Femenina

Panamá volverá a tener de rival a Brasil en una competencia oficial femenina, esta vez en la Copa Oro, la cual se realizará en Estados Unidos, entre el 17 de febrero y el 10 de marzo 2024.

Los grupos de la Copa Oro Femenina quedaron definidos luego del sorteo efectuado la noche del lunes en Miami, Estados Unidos, en la que Panamá (estaba en el bombo 2) quedó en el grupo B junto a Brasil como cabeza de serie.

La mundialista Colombia integrará también el grupo B, el cual será completado por el ganador de la llave preliminar entre Haití y Puerto Rico.

Hay que recordar que Panamá tuvo a Brasil como rival en la fase de grupos del pasado Mundial de Nueva Zelanda/ Australia 2023, en el que las nacionales perdieron 4-0.

El onceno nacional logró su cupo directo a este torneo internacional luego de ganar su grupo de la eliminatoria para esta competencia, superando en puntos a Jamaica y Guatemala.

Los otros grupos de la Copa Oro quedaron de la siguiente manera: Grupo A (Estados Unidos, México, Argentina y el ganador entre Guyana vs República Dominicana). Grupo C (Canadá, Costa Rica, Paraguay y el ganador de El Salvador vs Guatemala).

Las 12 selecciones nacionales, divididas en tres grupos, jugarán la Fase de Grupos del 20 al 28 de febrero 2024 en el Dignity Health Sports Park (Grupo A), Snapdragon Stadium (Grupo B) y Shell Energy Stadium (Grupo C). Los ganadores de grupo, los segundos lugares y los dos mejores terceros lugares avanzarán a los Cuartos de Final del torneo.

La Fase de Eliminación Directa comenzará con los Cuartos de Final en el BMO Stadium el 2 y 3 de marzo, seguido de las Semifinales y la Final en el Snapdragon Stadium el 6 y 10 de marzo, respectivamente.

