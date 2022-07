Panamá tendrá oportunidad de oro para volver al Clásico Mundial

Panamá tendrá una oportunidad de oro de volver a estar en el Clásico Mundial, que es el campeonato mundial oficial de equipos nacionales de este deporte y en el que la selección nacional solo ha podido participar por invitación (2006 y 2009) y no por clasificación.

2 International Cities

2 Pools

12 Teams

Only 4 spots!



Who will be advancing to the main event in March 2023?#WorldBaseballClassic pic.twitter.com/2CFuLRf616